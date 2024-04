Santos ganha folga e inicia preparação para segundo jogo da final na terça; veja programação

O elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira, um dia após a vitória sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A equipe dará início à preparação para a segunda partida da decisão na terça.

A reapresentação do Peixe está marcada para as 17h (de Brasília), no CT Rei Pelé. O time terá cinco sessões de treino até o duelo de volta, que acontece no domingo, às 18h, no Allianz Parque.

O Santos treinará na quarta, quinta e na sexta-feira pela manhã. No sábado, o grupo trabalha à tarde e, na sequência, embarca para a cidade de São Paulo, com previsão de chegar à capital paulista já durante a noite.

O técnico Fábio Carille não pretende mudar o esquema do Peixe para o segundo encontro, mas deve alterar algumas peças. O atacante Julio Furch, por exemplo, sentiu um desconforto no adutor esquerdo e é dúvida para o jogo. Se ele não jogar, a tendência é que Morelos seja titular.

Em contrapartida, Hayner está de volta após cumprir suspensão. Ele brigará pela titularidade com Aderlan e com JP Chermont na ala direita da equipe.

Com a vantagem, ainda que mínima, o Santos pode até empatar no Allianz Parque para garantir o título. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis. O Peixe tentará sair de uma fila de oito anos sem levantar um troféu.

Veja, abaixo, a programação da semana do Santos:

Segunda-feira (1)



Folga

Terça-feira (2)



Treino às 17h no CT Rei Pelé

Quarta-feira (3)



Treino às 10h no CT Rei Pelé

Quinta-feira (4)



Treino às 10h no CT Rei Pelé

Sexta-feira (5)



Treino às 10h no CT Rei Pelé

Sábado (6)



Treino às 16h no CT Rei Pelé

Viagem para São Paulo de noite

Domingo (7)



Palmeiras x Santos FC - 18h - Allianz Parque