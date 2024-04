Santos e Neymar projetam juntos retorno do craque e preparação pra Copa

Santos e Neymar traçam plano para retorno de craque para o Brasileirão de 2025 visando preparação para a Copa.

O que aconteceu

A diretoria do Peixe e Neymar estão alinhando em conjunto o retorno do craque para a próxima temporada, também pensando no período Copa. A ideia é que o jogador se reaproxime do povo brasileiro em meio as atuações no clube do coração.

Neymar quer reconquistar o carinho e simpatia de alguns e se mostrar todos os dias por meio do futebol brasileiro. Em contrapartida, o Peixe quer repatriar o ídolo e reviver o período áureo do jogador no Santos.

Como antecipou o UOL, Neymar afirmou aos jogadores e membros da diretoria que retornará no Brasileirão de 2025.

Ele tem contrato até o fim de 2026 com o Al-Hilal e deve renovar com o clube saudita para ser cedido por empréstimo.

Ambos se beneficiariam com esse retorno. O clube explodiria na mídia, enquanto o jogador voltaria a ter um dia a dia leve, sem pressão e com a exposição necessária para seguir nos holofotes da seleção.

Repatriar Neymar é um plano antigo de Marcelo Teixeira, que se reuniu com Neymar e Ney Pai na casa do ídolo, em Mangaratiba, ainda em períodos eleitorais do Santos, para convidá-lo. As reuniões ocorreram em dezembro para acordar uma reaproximação e o possível retorno em si.

O presidente do Santos tem ótima relação com a família Neymar e tem reuniões e encontros frequentes com o pai do jogador. Ney Pai, inclusive, já comentou sobre o desejo de investir no clube futuramente.

Desde que assumiu a presidência, Marcelo Teixeira conseguiu levar o ídolo à Vila Belmiro em duas oportunidades. As redes sociais do Santos também encontraram espaço para produzir conteúdos com o ídolo e reforçou os laços virtualmente.