Rômulo faz primeiro treino pelo Palmeiras e aguarda confirmação da Conmebol para poder estrear

Reforço do Palmeiras, o meio-campista Rômulo fez o primeiro treino junto com o elenco na manhã desta segunda-feira, em atividade que marcou a reapresentação da equipe após derrota no jogo de ida do Campeonato Paulista. O jogador teve sua situação regularizada no BID da CBF nesta segunda-feira, logo após a rescisão com o Novorizontino.

O meio-campista está na lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores, mas o clube aguarda a confirmação da inclusão do atleta por parte da entidade. Assim, Rômulo tem a expectativa de pode atuar pela primeira vez com a camisa do Verdão na estreia do time na competição continental.

O clube enfrenta o San Lorenzo, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A equipe comandada por Abel Ferreira está no Grupo F junto de Independiente del Valle (EQU), Liverpool (URU) e San Lorenzo (ARG).

Rômulo estava no Novorizontino e foi anunciado pela equipe da capital paulista em fevereiro, com a fase de grupos do Paulistão em andamento. Como atuou pelo Novorizontino no Paulistão, Rômulo não pode jogar com a camisa de outro clube na mesma edição.

O atleta de 22 anos se apresentou ao Palmeiras no último sábado, mas permaneceu apenas na parte interna do centro de excelência, onde realizou avaliações com membros do Núcleo de Saúde e Performance. No domingo, o jogador esteve com a delegação palmeirense na Vila Belmiro para acompanhar o primeiro jogo da decisão do Estadual.