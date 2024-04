Rômulo agradece apoio da torcida do Palmeiras e diz: "Pretendo retribuir dentro de campo"

O meio-campista Rômulo realizou nesta segunda-feira o primeiro treino com a camisa do Palmeiras. O jogador se juntou à delegação alviverde no último sábado após eliminação do Novorizontino na semifinal do Paulista. O novo camisa 20 do Verdão agradeceu o apoio da torcida alviverde e espera retribuir em campo.

"Muito importante receber esse carinho da torcida. Pretendo retribuir dentro de campo, atuando da melhor maneira possível, fazendo grandes jogos, gols, assistências, ajudando a equipe. Fico muito feliz mesmo pelo carinho de todos e espero continuar assim", disse.

"Hoje é meu terceiro dia aqui. Quando eu cheguei, todo mundo me recepcionou muito bem, conversando, e me senti muito tranquilo. Fico muito feliz em fazer parte deste grupo, desta família. Ontem fui junto com o elenco ver o jogo da final. Estou começando a acompanhar a equipe e estou muito feliz por começar os treinos e me enturmar com todos", disse.

Rômulo foi inscrito pelo Verdão para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. Sendo assim, pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo da primeira rodada, que acontece nesta quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

"Tudo chama a atenção. Confesso que é muita informação para assimilar. Graças a Deus, estou conseguindo fazer as coisas da maneira certa, cumprir todas as obrigações. Estou alegre com a estrutura. Me surpreendi muito, acho que nem conheci tudo ainda. Mas bastante feliz em estar aqui, contente para começar a trabalhar e a ir para os jogos", finalizou.

O ex-Novorizontino é o quarto reforço do Palmeiras na temporada. Antes dele, chegaram o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Caio Paulista.

Rômulo foi destaque do Novorizontino no Paulista e levou a equipe até a semifinal, quando viu o Tigre do Vale ser eliminado justamente pelo Palmeiras, no Allianz Parque. Nessa temporada, ele disputou 13 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.