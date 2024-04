Racing-URU x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians visita a equipe do Racing-URU nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Timão e Racing estão na chave F do torneio, ao lado de Nacional-PAR e Argentinos Juniors. Os paraguaios e argentinos se enfrentam um pouco mais cedo, ás 19 horas.

Para o duelo contra os uruguaios, o técnico António Oliveira tem alguns desfalques. O volante Maycon está com lesão na coxa direita, o lateral esquerdo Diego Palacios se encontra em estágio de transição após artroscopia no joelho e o meia Igor Coronado adquiriu dengue. Fausto Vera, que se recuperou recentemente de dores no pé, é dúvida.

Por outro lado, o Timão terá o retorno do zagueiro Félix Torres, que defendeu a seleção do Equador pela última data Fifa. O beque não disputou o amistoso contra o Londrina na última quarta-feira, no qual o Alvinegro venceu por 3 a 0.

Os comandados de António voltarão a disputar um jogo oficial depois de 19 dias, quando venceu o São Bernardo por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Já o Racing se encontra na oitava colocação do Campeonato Uruguaio, com sete pontos em seis jogos disputados. O time comandado por Eduardo Spinel vinha de duas derrotas seguidas, mas venceu seu último compromisso, contra o Cerro Largo, por 2 a 0.

Tanto Corinthians como Racing nunca conquistaram a Copa Sul-Americana. As melhores campanhas do Timão aconteceram em 2019 e 2023, quando a equipe chegou até à semifinal.

FICHA TÉCNICA



RACING-URU X CORINTHIANS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 2 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jhon Hinestroza (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Mary Blanco (COL)



VAR: Jhon Perdomo (COL)

RACING-URU: Renzo Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón (Óscar Quiñonez) e Martín Ferreira; Lucas Rodríguez, José Varela e Erik de los Santos; Tomas Veron Lupi, Juan Rivero e Nicolas Sosa (Dylan Nandin)



Técnico: Eduardo Spinel

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul



Técnico: António Oliveira