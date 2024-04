Quarteto lesionado do Barcelona ignora folga e treina visando a Liga dos Campeões

O elenco do Barcelona está de folga nesta segunda-feira. Mesmo assim, os lesionados De Jong, Pedri, Ronald Araújo e Christensen foram ao centro de treinamento para continuarem seus tratamentos visando a partida da Liga dos Campeões.

Os quatro jogadores buscam as melhores condições físicas para poderem estarem à disposição de Xavi no confronto diante do Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Champions. A partida de ida acontece na outra quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), na França.

Os meias Frenkie De Jong e Pedri estão fora dos gramados desde o começo de março, quando se machucaram durante a partida contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no dia 3.

Christensen perdeu os dois últimos compromissos do clube espanhol e ficou de fora da seleção dinamarquesa. Ronald Araújo já havia desfalcado o Uruguai durante a data Fifa e assistiu do banco de reservas à vitória do Barça sobre Las Palmas, no último sábado, por 1 a 0.

Gavi também realizou atividades no CT nesta segunda, mas o jovem jogador já está fora da temporada por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta apenas deu sequência em seu plano de recuperação.

O Barcelona não entra em campo neste final de semana por conta da final da Copa do Rei entre Atlhetic Blabao e Mallorca. Com isso, o time catalão pode focar todos os seus esforços na competição europeia.