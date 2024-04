Qual lateral direito do São Paulo deve ser titular na estreia na Libertadores? Vote!

O São Paulo estreia na Copa Libertadores na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. O Tricolor, que agora conta com seus dois principais laterais direitos à disposição, terá de definir quem será o titular no setor e, embora um deles lide com um certo favoritismo para começar jogando, as características do adversário podem fazer o técnico Thiago Carpini mudar seus planos.

Igor Vinícius começou a temporada como titular da lateral direita após passar boa parte do ano passado afastado por causa de uma pubalgia, passando, inclusive, por duas cirurgias para corrigir o problema. Desde então, ele tem acumulado boas atuações, adquirindo cada vez mais ritmo de jogo e atendendo às expectativas.

Rafinha, por sua vez, demorou para ficar à disposição em 2024 por estar se recuperando de uma lesão no tendão semitendíneo da perna direita. O experiente jogador até foi a campo no clássico contra o Corinthians e na final da Supercopa Rei, contra o Palmeiras, mas em ambas as ocasiões atuou no sacrifício. Agora, porém, está saudável e é o favorito a ocupar a posição de titular contra o Talleres, na próxima quinta-feira, por ser um dos líderes do elenco.

Com Igor Vinícius, o São Paulo ganha ofensividade e profundidade, já que é um lateral que costuma ir à linha de fundo com frequência, tem vigor físico, velocidade e boa leitura das jogadas. Com Rafinha, o Tricolor tem mais poder de construção de jogo, pela técnica apurada do veterano, contribuindo sobretudo na saída de bola.

Mas, afinal, quem Thiago Carpini deve escalar na lateral direita do São Paulo para a estreia na Libertadores?