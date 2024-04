Presidente da CBF parabeniza Seleção Brasileira sub-17 pelo título Sul-Americano feminino

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), parabenizou a Seleção Brasileira sub-17 pela conquista do título do Sul-Americano feminino da categoria, neste domingo. O Brasil goleou o Paraguai por 5 a 1, no Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai, e se sagrou campeão do torneio.

"Gostaria de cumprimentar todas as atletas e integrantes da comissão técnico pelo belo trabalho no Paraguai. Vale destacar também o comando da Simone Jatobá, que nos levou a essa conquista invicta. Mais uma vez, parabéns a todos que participaram desta campanha histórica", afirmou o mandatário.

PENTACAMPEÃS! ????? Fizemos valer! Comemora, Brasil! A #SeleçãoFemininaSub17 conquista mais um título do Sul-Americano da categoria! Parabéns, meninas! Que campanha! ?? pic.twitter.com/cM2SrtISDu ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 1, 2024

Na última quinta-feira, a Seleção conquistou antecipadamente a vaga para a Copa do Mundo Sub-17 ao empatar com a Colômbia, por 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular final. O Mundial será disputado em outubro, na República Dominicana.

"Parabenizo a delegação também pela vaga para o Mundial. Esse título nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo para tornar o futebol feminino cada vez mais forte", disse Ednaldo Rodrigues.

"Uma das minhas missões na CBF é colocar mais mulheres para jogar e também em cargos de gestão e comando. Estamos trabalhando para crescer toda a cadeia produtiva do futebol feminino", concluiu.

O Brasil é um dos candidatos para receber o Mundial feminino de 2027. A Fifa decide no dia 17 de maio o país sede da Copa do Mundo. A escolha será em Bancok, na Tailândia, durante a reunião do Conselho da Fifa.