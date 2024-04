Patrick de Paula, do Botafogo, vibra com retorno aos gramados

O Botafogo ficou com o título da Taça Rio e a vaga para a Copa do Brasil de 2025. Além disso, um jogador em especial vibrou na partida. O volante Patrick de Paula entrou em campo na etapa final. O jogador voltou a atuar após mais de um ano devido à grave lesão no joelho.

"Só eu e minha família sabemos de tudo que passei. Foi bastante oração da minha mãe também, que me ajuda muito. Foi difícil, foi doloroso porque eu lembro de quando eu caí no jogo. Sabia que tinha machucado, mas queria saber a gravidade, e aí veio a notícia que tinha de operar e ficar esse tempo todo fora", disse ao BandSports.

Patrick de Paula se recuperou de grave lesão no joelho sofrida em fevereiro de 2023, em partida do Botafogo diante do Flamengo. O jogador teve que passar por uma cirurgia em março, com um tratamento de recuperação de mais de um ano.

Trocou o horário, Raí?! ?? A resenha do 1º de abril segue disponível na Botafogo TV! Corram lá para assistir, meus escolhidos! ??? #VamosBOTAFOGO ? Acesse https://t.co/jhOgmu2Pab e assista na íntegra! pic.twitter.com/7Q8CFJjQux ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2024

Agora, o jogador vai seguir com a melhora na parte física para ganhar espaço no elenco alvinegro na temporada.

Após o título da Taça Rio, o Botafogo volta suas atenções para a estreia na Copa Libertadores. A equipe encara o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 19h (de Brasília).