Palmeiras se reapresenta após derrota para o Santos e inicia preparação para estreia na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol depois da derrota por 1 a 0 para o Santos em jogo de ida da final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O elenco deu início à preparação para a estreia da Libertadores.

Os titulares da última partida fizeram atividades de recovery como musculação, botas pneumáticas, massagem e piscina com água quente, na parte interna do centro de excelência. O restante foi a campo e realizou trabalhos técnicos e táticos.

Nesta quarta-feira, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, às 21h30 (de Brasília). Para esta partida, o treinador deve poupar alguns titulares já que no próximo domingo tem o jogo de volta do Paulistão. O Palmeiras recebe o Santos no próximo domingo, no Allianz Parque, às 18 horas.

O Verdão está no Grupo F da Libertadores ao lado de San Lorenzo (ARG), Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU). Para o jogo da competição continental, Abel segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Enquanto isso, pode ter Gustavo Gómez de volta em campo. O zagueiro se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo e nos últimos dois jogos do Verdão permaneceu no banco de reservas.

Antes de enfrentar o San Lorenzo, o Palmeiras tem mais um treino na manhã desta terça-feira, às 10 horas, também na Academia de Futebol.