Palmeiras precisará dividir atenção entre estreia da Libertadores e decisão do Paulista; veja programação

O Palmeiras terá uma semana de compromissos importantes. A equipe comandada por Abel Ferreira precisará dividir as atenções entre estreia na Copa Libertadores e o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. No Estadual, o Verdão precisa reverter a desvantagem no placar. Na noite de domingo, a equipe foi derrotada pelo Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Antes de pensar no clássico que definirá o campeão paulista 2024, o Palmeiras tem a estreia na Libertadores. Pela primeira rodada da competição continental, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, às 21h30 (de Brasília). O Verdão está no Grupo F junto de Independiente del Valle (EQU), Liverpool (URU) e San Lorenzo (ARG).

Pensando na preservação dos jogadores, o técnico Abel Ferreira deve poupar o elenco no compromisso da Libertadores no meio de semana e dar chance para atletas com menos minutos. Depois da partida pelo torneio continental, a delegação palmeirense terá mais três dias para focar no clássico.

Palmeiras e Santos se enfrentam no domingo, dia 7 de abril, no Allianz Parque, às 18 horas. O elenco do Verdão se reapresenta na Academia de Futebol às 10 horas desta segunda-feira para dar início à preparação para o confronto da Libertadores.

Confira a programação do Palmeiras:

1º de abril (segunda-feira): Treino na Academia de Futebol, às 10h



2 de abril (terça-feira): Treino na Academia de Futebol, às 10h



3 de abril (quarta-feira): San Lorenzo x Palmeiras, às 21h30, no Estádio Nuevo Gasómetro



4 de abril (quinta-feira): Treino na Academia de Futebol, às 16h30



5 de abril (sexta-feira): A definir



6 de abril (sábado): Treino na Academia de Futebol às 10h



7 de abril (domingo): Palmeiras x Santos, às 18h, no Allianz Parque