Palmeiras registra Rômulo no BID e tenta inscrição na Libertadores

O contrato de Rômulo com o Palmeiras foi regularizado na manhã de hoje, e o clube corre contra o tempo para inscrevê-lo para a Copa Libertadores.

O que aconteceu

A primeira barreira para que Rômulo estivesse à disposição de Abel na quarta-feira foi vencida hoje pela manhã. O Novorizontino enviou todos os documentos e o jogador apareceu no BID como jogador do Palmeiras.

Agora, o departamento de registro palmeirense trabalha para completar a burocracia que é feita entre a CBF e a Conmebol para regularizar o jogador na inscrição da Libertadores e isso precisa ser feito até as 15h (de Brasília) de hoje.

O Palmeiras estreia na Libertadores nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, no estádio El Nuevo Gasómetro. No domingo (7), faz o segundo jogo da final do Paulistão contra o Santos no Allianz Parque.

Abel deve poupar diversos jogadores, e Rômulo já poderia fazer sua estreia pelo Palmeiras. Em coletiva após o revés contra o Santos, Abel Ferreira indicou que Endrick, Murilo e Raphael Veiga devem ser baixas na Libertadores.

