Pai de Neymar confirma desejo do filho de voltar ao Santos e vê retorno como "inevitável"

A ida de Neymar à Vila Belmiro no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no domingo, incendiou o estádio e o desejo da torcida do Santos para que o astro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira volte a vestir a camisa do clube. Sob a gestão de Marcelo Teixeira, o Peixe sonha em repatriar o jogador ainda em 2025.

O pai de Neymar, que estava presente no estádio, falou sobre a possibilidade do craque voltar a defender a equipe da Vila Belmiro. Ele confirmou que o filho tem o "sonho" de defender a equipe alvinegra novamente e vê o retorno como "inevitável", mas pede calma em virtude da grave lesão no joelho sofrida pelo atleta.

"O sonho é importante em qualquer necessidade, mas temos que ter calma. O Neymar ainda tem tempo a cumprir na sua carreira fora (do Brasil), principalmente na Arábia. Isso (retorno ao Santos) vai acontecer uma hora, é algo inevitável, mas temos que ter calma e pés no chão. Em primeiro lugar, pensar na recuperação dele, que tem que ser muito boa, para que ele volte em alto nível", disse o pai de Neymar em entrevista à Rádio 105 FM Futebol Club.

Neymar atualmente está na fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa, segundo o pai do atacante, é que ele volte a jogar entre agosto e setembro de 2024.

"A gente não pode pular etapas, é uma lesão complexa. Ele precisa biologicamente estar 100% curado. Não podemos antecipar isso, então é esperar o tempo. Nós achamos que agosto ou setembro é a data ideal para ele voltar a campo", afirmou.

O Santos já trabalha nos bastidores pelo retorno de Neymar à Vila Belmiro. A diretoria do time tem se reaproximado do jogador e de seus familiares nos últimos anos e tenta seduzi-lo com um projeto para os próximos anos.

Por conta disso, Neymar topou ir ao estádio pela terceira vez em menos de um ano. Ele também viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no início de fevereiro deste ano.

A visita de Neymar no último domingo foi rápida. Ele chegou ao estádio pouco depois do ônibus que levava o grupo e se dirigiu ao vestiário. O jogador cumprimentou todos do elenco e ficou esperando na sala de imprensa da Vila. Cerca de dez minutos antes da bola rolar, ele levou o troféu do Paulista até o centro do campo, onde estavam os ídolos Pepe e Clodoaldo.

Ovacionado, o craque ouviu pedidos de retorno da torcida e acompanhou a partida do camarote da Blaze. O contrato dele com o Al-Hilal vai até o fim da temporada 2024/25.