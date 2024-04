Ovacionado, Neymar incendeia Vila em jogo do Santos e ouve da torcida: "Volta para casa"

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no domingo, teve uma presença ilustre: Neymar Júnior. O astro da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, compareceu ao estádio e acompanhou a partida, que terminou com vitória do Peixe por 1 a o, com gol de Otero.

Já cientes que Neymar marcaria presença na Vila, torcedores do Santos se amontoaram no entorno do estádio pouco antes da bola rolar, tentando encontrá-lo em um dos portões de acesso. No entanto, o jogador escapou dos holofotes e apareceu já no vestiário do time logo após a chegada do ônibus que transportava o elenco.

A passagem pelo vestiário foi breve. O atleta apenas cumprimentou os jogadores, conversou rapidamente com alguns deles e aguardou, na sala de imprensa da Vila, o início da partida.

Restando cerca de dez minutos para a bola rolar, Neymar subiu o túnel que dá acesso ao campo e entrou no gramado com a taça do Paulistão. Ele andou até o centro de campo, onde estavam Pepe e Clodoaldo, ídolos do clube.

Na caminhada das escadas até o outro lado do campo, o craque foi ovacionado pela torcida. Ele pegou o elevador e já subiu ao camarote da Blaze, onde assistiu ao jogo.

Em determinados momentos do confronto, Neymar aparecia e acenava aos torcedores que estavam logo abaixo. Eles retribuíam gritando seu nome e cantando: "Olê, Olê, Olá. Volta para sua casa, Neymar", pedindo a volta do jogador à equipe da Vila Belmiro.

Sonhando com o retorno em um futuro breve, a diretoria do Santos já deu os primeiros passos para repatriar o astro e ídolo do clube. O Peixe se reaproximou do jogador e de sua família recentemente.

Muito por causa disso, Neymar topou ir à Vila pela terceira vez em dois anos. Ele também assistiu ao empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e à vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no início de fevereiro deste ano.

Atual presidente do clube, Marcelo Teixeira sonha com o retorno de Neymar para uma segunda passagem. O jogador conquistou seis títulos pelo Peixe no passado: três Estaduais (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), a Copa Libertadores (2012) e a Recopa Sul-Americana em (2012).

Neymar atualmente está na fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa é que ele retorne aos gramados em breve, em uma previsão otimista, entre o fim de abril e o início de maio.