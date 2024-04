Novo patrocínio master do Fluminense pode chegar a R$ 52 milhões por ano

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense fechou contrato com um novo patrocinador master: sai a Betano e entra a Superbet. O acordo prevê que o clube receba até R$ 52 milhões por ano.

O que aconteceu

O acerto entre Flu e Superbet prevê pagamento de uma parcela fixa de R$ 42 milhões por temporada, segundo o UOL apurou.

Mas o clube pode receber mais, devido a uma parcela variável que envolve ativações e bônus por desempenho.

Assim, o contrato pode render ao tricolor R$ 52 milhões por ano.

A diretoria do Fluminense conseguiu um salto substancial em relação ao contrato com a Betano, que pagava R$ 17 milhões por ano, já com bônus e ativações.

O acordo entre Flu e Superbet, que renderá potencialmente três vezes mais que o anterior, foi noticiado primeiramente pelo blog do Rodrigo Mattos.

Salto nos valores

A Superbet já patrocina o São Paulo, em um acordo que também chega aos R$ 52 milhões por temporada.

Neste ano, houve um salto nos valores dos patrocínios masters, impulsionado por novas negociações feitas pelos clubes junto às plataformas de apostas online.

O Flamengo, por exemplo, fechou com a Pixbet por R$ 85 milhões anuais.

Já o Corinthians disse que receberá da Vai de Bet R$ 120 milhões por temporada.