Não viu no feriado? Veja como foram os jogos de ida das decisões estaduais

O feriado da Páscoa teve o pontapé de decisões de Estaduais pelo Brasil. O UOL compilou abaixo como foram os jogos de ida das principais finais.

Os destaques

Santos 1 x 0 Palmeiras: Com direito a presença e promessa de retorno de Neymar, o Peixe bateu o Alviverde na Vila Belmiro. João Paulo brilhou, Otero foi decisivo e os comandados por Carille largam na frente no Paulistão, mas a vantagem sobre o time de Abel Ferreira é mínima.

Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro: O Galo abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas a Raposa reagiu e empatou no apagar das luzes. Com o resultado, o Cruzeiro leva a vantagem de se sagrar campeão mesmo com um empate no jogo da volta, por ter tido a melhor campanha da fase de grupos.

Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo: Pedro teve uma atuação de destaque e comandou a vitória tranquila do Rubro-Negro, que encaminhou o título. A equipe comandada por Tite está com uma mão e quatro dedos na taça, e o Nova Iguaçu depende de um milagre.

Náutico 0 x 2 Sport: O time visitante se deu melhor na ida da decisão do Pernambucano, que ficou marcada pela confusão entre torcedores do Náutico e policiais militares. Além disso, um homem invadiu o gramado duas vezes na partida. Surreal!

Vitória 3 x 2 Bahia: O primeiro Ba-Vi decisivo foi frenético. O Bahia saiu na frente, mas levou a virada do Vitória nos acréscimos, que larga na frente. Um triunfo do Bahia por um gol de diferença leva para os pênaltis.

Maringá 0 x 1 Athletico-PR: O atacante Pablo fez um golaço de falta e decidiu a ida do Paranaense, fazendo o Furacão ter a vantagem do empate na volta.

Juventude 0 x 0 Grêmio: O primeiro jogo da final do Gaúcho teve protagonismo dos goleiros, terminou com o placar inalterado e deixou tudo em aberto para a grande decisão. Um novo empate leva para os pênaltis.

Fortaleza 0 x 0 Ceará: O clássico cearense até foi movimentado, mas nenhum dos dois times conseguiu tirar o zero do placar. Se não houver vencedor na volta, a decisão será feita nas penalidades.

Outras finais pelo Brasil