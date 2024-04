Na mira de europeus, Pablo Maia se inspira em Casemiro para ter sucesso no Velho Continente

Pablo Maia é tido como a provável próxima grande venda do São Paulo. O volante, que chegou à Seleção Brasileira recentemente, é titular absoluto do Tricolor e tem um outro jogador revelado pelo clube, Casemiro, como inspiração para trilhar uma trajetória de sucesso também no Velho Continente.

"Eu sempre me inspirei no Casemiro. Pela história que ele tem, pelo profissional que ele é. Um cara que saiu da base do São Paulo, teve sua história aqui, foi para fora e está seguindo a sua história. Acho que eu me espelho muito nele", disse Pablo Maia em entrevista à SPFC Play.

Nos últimos anos, Pablo Maia esteve na mira de clubes ingleses, como o Fulham. O São Paulo, entretanto, preferiu mantê-lo em seu elenco, priorizando um retorno esportivo, o que acabou sendo atingido com o título inédito da Copa do Brasil. Na atual temporada, o Tricolor conquistou a Supercopa Rei, também com o jovem volante em campo.

Ter Casemiro como inspiração é natural. Além de ser um dos melhores volantes do mundo, somando duas Copas do Mundo, o jogador também saiu de Cotia antes de se tornar uma das lendas do Real Madrid e, posteriormente, se transferir ao Manchester United, outro gigante da Europa.

"Cotia é minha segunda casa, por todos os anos que vivi lá. Graças a Deus, pude aproveitar da melhor forma a estrutura e os profissionais de lá. Com certeza, foi muito importante para a minha carreira. Como a gente sempre conversava, eu e minha família, a oportunidade tinha aparecido e muitos garotos queriam estar lá no meu lugar. Se eu tenho essa oportunidade, não posso deixar passar. Então, todos os dias eu procurava ser melhor, entregar o meu máximo, para tudo valer a pena", prosseguiu.

Trilhar um caminho semelhante ao de Casemiro parecia um sonho distante para Pablo Maia até pouco tempo. Hoje, não mais. Titular absoluto do São Paulo e já tendo somado dois jogos pela Seleção Brasileira, o volante tem motivos de sobra para esperar um futuro brilhante.

Após os amistosos pela Seleção contra a Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu, Pablo Maia deve voltar a campo pelo São Paulo na próxima quinta-feira, quando o time estreia na Copa Libertadores contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. Depois dos títulos inéditos da Copa do Brasil e Supercopa Rei, o volante agora mira erguer a taça do torneio mais importante da América do Sul.