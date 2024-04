Morrinho artilheiro? Goleiro faz gol quase da própria área na Polônia; veja

O goleiro Gabriel Kobylak viveu um dia de herói no Campeonato Polonês. Hoje (1), ele marcou um gol quase que da própria área no empate entre Puszcza e Radomiak Radom, por 1 a 1.

O que aconteceu

O gol de Kobylak foi o do empate do Radomiak. A equipe perdia por 1 a 0 e jogava com um jogador a menos quando o goleiro anotou o seu tento na partida.

Ele contou com uma "ajuda" do quique da bola. Após um chutão para o ataque, a bola pingou perto da área do Puszcza e encobriu o goleiro Zych antes de entrar.

Após a partida, Kobylak admitiu que não tinha a intenção de acertar o gol. "Claramente não foi intencional. Eu realmente não queria fazer aquele gol, mas tudo funcionou assim. Ganhamos um ponto e certamente vamos comemorar isso", disse à imprensa local.

Kobylak evitou "julgar" o erro do goleiro Zych, da equipe adversária. "Não quero julgar o comportamento do Zych, não sou o treinador de goleiros do Puszcza. Certamente foi um erro, mas também cometi erros e na partida seguinte me levantei", disse.

O Radomiak, time de Kobylak, é o atual 11° colocado do Campeonato Polonês, com 32 pontos. O Puszcza tem 25 e é o 15°, primeiro time fora da zona de rebaixamento.