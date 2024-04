Millonarios x Flamengo: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes do duelo pela Libertadores

O Flamengo estreia na Copa Libertadores 2024 na noite desta terça-feira, contra o Millonarios, da Colômbia. O primeiro jogo do Rubro-Negro pelo Grupo E da fase de grupos acontece a partir das 19 horas (de Brasília) e será disputado no estádio El Campín, em Bogotá.

Onde assistir: O duelo será transmitido pelo canal pago ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

Com o título carioca praticamente assegurado após vencer o primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu no último sábado, a equipe do técnico Tite colocará sua boa fase à prova na altitude de 2.640 metros da capital colombiana. Com dez vitórias e quatro empates na competição estadual, o Flamengo possui o impressionante retrospecto de 28 gols marcados e apenas um sofrido.

Primeiro clube da Colômbia a disputar uma Libertadores, o Millonarios, entretanto, não tem tido presença frequente nos últimos anos e as duas equipes nunca se enfrentaram em uma partida oficial. Em 1952, o Flamengo passou pela Colômbia e foi goleado por 4 a 1 num amistoso no mesmo El Campín, por aquele que é considerado o melhor time da história do Millonarios, liderado na época pelo argentino Di Stéfano.

"Eu me orgulho MUITO do trabalho de vocês!" Professor Tite se emocionou com o grupo depois da vitória no primeiro jogo da final do Carioca - e nós nos emocionamos juntos! O vídeo de bastidores do jogo do último fim de semana já está disponível na FlaTV ? No Youtube:... pic.twitter.com/CM5JVe5txM ? Flamengo (@Flamengo) April 1, 2024

Segundo maior campeão colombiano, o Millonarios conquistou 13 dos seus 16 títulos antes de 1990. Na Libertadores, seus melhores resultados foram as semifinais de 1960, 1973 e 1974. Sua última passagem pela fase de grupos foi em 2018, mas o time não avançou às oitavas. Em 2022 e 2023, disputou a pré-Libertadores, mas foi eliminado por Fluminense e Atlético-MG, respectivamente.

Campeão colombiano em 2023, o Millonarios faz uma campanha irregular nesta temporada. Após uma seca de várias rodadas sem vitórias, se recuperou no nacional com dois triunfos consecutivos. No último sábado, com a maioria de seus titulares preservados para a estreia na competição sul-americana, venceu fora de casa o Fortaleza por 2 a 1.

Para encarar o seu primeiro compromisso na Libertadores, o Flamengo tem três desfalques certos e duas dúvidas. O atacante Gabigol, suspenso por fraude em exame antidoping, além do meia Gerson e do lateral Wesley, se recuperando de problemas físicos, não viajaram com a delegação para a capital colombiana.

Já o zagueiro Fabrício Bruno e o meia De La Cruz, que estiveram representando suas respectivas seleções durante a data Fifa de março, apresentam desgaste muscular e podem ficar de fora da partida.

FICHA TÉCNICA



MILLONARIOS-COL X FLAMENGO

Local: Estadio Nemesio Camacho - El Campín, em Bogotá (COL)



Data: Terça-feira, 2 de abril de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Darío Herrera (ARG)



Assistentes: Ezequiel Braslovsky (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

MILLONARIOS: Alvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Alex Moreno, Jorge Arias e Jhoan Hernández; David Silva, Larry Vásquez, Daniel Giraldo e Daniel Cataño; Santiago Giordana



Técnico: Alberto Gamero

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite