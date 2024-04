Militão se emociona em volta aos gramados: 'Tinha que ser em casa'

Após 232 dias sem jogar por romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023, o zagueiro Éder Militão voltou a entrar em campo ontem (31), na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, no Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Em entrevista após a partida, Militão se emocionou. O brasileiro afirmou, na transmissão da "Movistar Plus", que voltar a jogar é "uma alegria sem explicação", e ressaltou que voltar a atuar no Santiago Bernabéu fez o momento ser mais especial.

O jogador fez uma publicação especial nas redes sociais. Ele destacou a luta durante o período afastado e agradeceu o apoio de clube, família e amigos.

A entrada de Militão foi praticamente simbólica. Ele entrou em campo aos 47 minutos do segundo tempo, no lugar de Dani Carvajal. O árbitro decretou o fim de jogo aos 49.

O Real Madrid contou com o brilho de Rodrygo para vencer. O brasileiro marcou os dois gols da vitória, garantindo a vantagem de oito pontos sobre o Barcelona a oito jogos do fim do Campeonato Espanhol (75 a 67).