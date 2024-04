Santos: Lucro na Vila não é nem metade de valor arrecadado em Itaquera

O Santos até tentou levar o jogo de ida da final do Campeonato Paulista para São Paulo, mas não conseguiu, e recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro, ontem (31). O Peixe venceu por 1 a 0 e saiu em vantagem na briga pela taça, mas o resultado financeiro não foi muito animador.

O Alvinegro Praiano lucrou R$ 336.095,62, segundo divulgou a Federação Paulista de Futebol. O valor é menos da metade do que o time arrecadou atuando na Neo Química Arena, na última quarta-feira (27).

Na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Estadual, o Santos recebeu o valor líquido de R$ 771.485,73. O montante poderia ser ainda maior, mas, por ser jogo único, o clube precisou dividir o dinheiro por igual com os visitantes. Ao todo, 44.804 pessoas estiveram no estádio do Corinthians.

Já diante do Palmeiras, o público foi de 15.946. Todos os ingressos foram vendidos, gerando uma bilheteria de R$ 1.075.330,00. Com os custos operacionais, porém, a renda caiu para R$ 336.095,62.

O presidente Marcelo Teixeira tinha a preferência de levar a final para a cidade de São Paulo, buscando maior público e renda. As opções citadas pelo dirigente eram a Neo Química Arena, do Corinthians, ou o MorumBis, do São Paulo.

Embora tenham cedido seus estádios para o Peixe recentemente, Timão e Tricolor estavam preocupados com o estado do gramado. Eles querem o campo em plenas condições para os compromissos futuros no local.

Desta forma, restou ao Alvinegro Praiano receber o Palmeiras na Vila Belmiro. Apesar de o lucro ter sido abaixo, a força da torcida ajudou o clube a vencer por 1 a 0, com gol de Otero.

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Santos precisa de apenas um empate para erguer a taça após oito anos de jejum.

Veja os números financeiros de Santos x Palmeiras