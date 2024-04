LeBron James fala sobre aposentadoria na NBA: 'Não resta muito tempo'

Imagem: MIKE STOBE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Lebron James foi um dos destaques da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets por 116 a 104, ontem (31), no Barclays Center, pelo 75º jogo da equipe na temporada regular da NBA. Apesar da euforia com o triunfo, o atleta de 39 anos falou sobre sua aposentadoria, que está cada vez mais próxima.

"Não falta muito, não vou jogar outros 21 anos, isso é certo. Não sei quando essa porta vai se fechar, mas não me resta muito tempo", disse em entrevista ao The Athletic após a partida.

Recordes

LeBron fez 40 pontos contra os Nets — sua melhor marca na temporada. Ele também acertou nove bole de três e igualou seu recorde pessoal no perímetro, desta vez, no entanto o percentual de acertos foi maior (90%), já que ele arriscou apenas 10 arremessos de longa distância.

O camisa 23 também bateu o recorde de Michael Jordan e se tornou o jogador com a maior quantidade de jogos anotando 30 ou mais pontos, com 672 partidas.

Mesmo com a idade avançada para os padrões da NBA, James segue ajudando os Lakers na luta por vaga nos playoffs. Atualmente, a equipe de Los Angeles ocupa a nona posição, com 42 vitórias e 33 derrotas.