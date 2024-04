Landim, presidente do Flamengo, fala sobre Gabigol e admite chance de saída do atacante

O Flamengo foi pego de surpresa com a suspensão de Gabigol até abril de 2025. Assim, o atacante pode não vestir mais a camisa rubro-negra.

O presidente Rodolfo Landim comentou sobre o tempo de contrato do atleta, que termina no dia 31 de dezembro, e admitiu a chance do jogador deixar o clube carioca.

"O contrato do Gabriel termina dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de junho ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo historicamente já demonstrou em diversas oportunidades que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que com o Éverton Ribeiro a gente fez uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte para ele", afirmou o presidente Rodolfo Landim em entrevista à Rádio CBN na manhã deste domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

No entanto, o mandatário rubro-negro destacou que o Flamengo vai fazer uma proposta para a permanência de Gabigol.

"A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então, não dá para falar se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores. Vai estar na mão dele decidir isso", declarou.

Por fim, o Flamengo tenta um efeito suspensivo para o atacante enquanto o julgamento do recurso de sua punição não é julgado pelo CAS.