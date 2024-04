Jogadores do Always Ready relatam roubo e ataques em vestiário pós-jogo

Do UOL, em São Paulo

Os jogadores do Always Ready viveram situações complicadas no Estádio Municipal De El Alto após a derrota por 1 a 0 para o Independiente Petrolero, pelo Campeonato Boliviano.

O que aconteceu

Ao chegarem ao vestiário após a partida, os jogadores encontraram destruição, seus pertences misturados e denunciaram roubo de carteiras e celulares. A derrota significou a eliminação do time milionário da competição local.

Os atletas também alegaram terem sido agredidos e assediados por sócios do clube, acusando a diretoria de ser cúmplice e facilitar o acesso ao vestiário.

O lateral Diego Medina teria sido agredido pelo presidente do clube, Andrés Costa, de acordo com informações da mídia local.

Medina anunciou publicamente sua vontade de deixar a instituição e solicitou a rescisão do contrato. "Aconteceram coisas, entraram no vestiário, roubaram nossas coisas, houve ataques, estamos à espera da resposta da diretoria", disse em declarações à imprensa.

Após isso, descobriram que o ônibus que deveria levá-los tinha partido e tiveram que se organizar para alugar um novo transporte. Além disso, fora do estádio, torcedores armados com facas os esperavam.

Os jogadores tiveram que contar com escolta policial para sair do estádio e, mesmo assim, o novo ônibus foi apedrejado.

O Always Ready estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (4), contra o Independiente de Medellín, pelo Grupo A.