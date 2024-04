Hernan: Neymar quer voltar ao Santos para ser titular na Copa do Mundo

Neymar está se reaproximando do Santos com o objetivo de voltar a brilhar e ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. É o que informa o colunista André Hernan, no De Primeira.

Ontem, mandei mensagens para a turma do Neymar e a resposta foi: 'Cara, o Neymar está muito próximo do Santos, está querendo se aproximar, está assistindo aos jogos do Santos, quando pintou o convite ele não pensou duas vezes'. O Neymar está pensando na carreira, hoje não tem um grande europeu que banque o Neymar, o que ele vale no mercado. Isso não aconteceu antes do Al-Hilal. No Al Hilal, o nível de competição lá [na Arábia Saudita] é baixo, e o Neymar está de olho na Copa. O Neymar está cada vez mais convencido — isso eu ouvi de uma pessoa próxima do Neymar - de que o Santos voltando para a Série A ano que vem, disputando grandes competições em alto nível, ele pode ser um Neymar competitivo para disputar vaga de titular na seleção brasileira na Copa do Mundo.

Conforme adiantou o UOL, Neymar esteve no vestiário do Santos antes da vitória sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão e disse que vai jogar o Brasileirão 2025 pelo Peixe. O craque entrou com a taça no gramado da Vila Belmiro, reverenciou ídolos históricos do clube como Pepe e Clodoaldo e comemorou no camarote o gol que colocou o Santos em vantagem na decisão.

Ele está cada vez mais convencido e se reaproximando do Santos - conversando com jogadores, dando a letra, avisando no vestiário, assistindo aos jogos do Santos. Outro dia ele postou assistindo ao jogo do Santos na semifinal na Neo Química Arena. Então, o Neymar está querendo se aproximar cada vez mais do Santos e está convencido de que pode voltar a jogar em alto nível para disputar a Copa do Mundo e ter chance na seleção brasileira. André Hernan

