'Gabigol também tem o risco de perder o Flamengo', dispara Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que não é apenas o Flamengo que pode perder Gabigol, mas também Gabigol perder o Flamengo. Na opinião de Mauro, não é hora de discutir renovação de contrato, ainda mais com o atacante suspenso até 2025.

'Tem o risco do Gabriel perder o Flamengo também': "Muita gente fala: 'Ah, ele vai deixar o Gabigol na pista'. Como ele vai renovar contrato com um cara que está suspenso, que há muito tempo não joga bem e que na negociação que começaram a fazer no ano passado de forma equivocada, o Departamento de Futebol, travou no Landim inclusive, não por conta dele só, mas por conta da pressão que ele sofreu dentro do clube, queria aumento e tudo mais. O que justifica um aumento de salário e um contrato longo para o Gabriel, ainda mais agora que ele está suspenso? Analisando tecnicamente, não justifica, e ele estando suspenso, também não justifica. Ah, tem o risco de perder um ídolo. E tem o risco também de ele perder o Flamengo. É isso que as pessoas têm que pensar - tem o risco do Gabriel perder o Flamengo. Ir para outro clube e virar um jogador secundário".

'Falar da renovação do Gabriel hoje é loucura sem sentido': "Se ele for para o Corinthians ou sei lá aonde, ele vai ter que ralar muito, mostrar muito futebol, fazer muitos gols, para ser respeitado e amado pela torcida. O que ele não está conseguindo fazer nem no Flamengo, então por que ele não procura fazer isso desde já? Ele não vinha fazendo, até esse ano estava se esforçando, mas não estava rolando e agora está suspenso até que se prove o contrário por conta de uma atitude totalmente tola. Tudo isso é desnecessário. O clube está sendo até muito elegante com ele, está o defendendo, está recorrendo. Você não vê ninguém do clube atacar o jogador publicamente, nos bastidores os caras podem estar muito 'p' da vida com ele, e motivos não faltam porque ele está desfalcando o time. Hoje, o correto, se ele for realmente suspenso e não conseguir mudar esse cenário, é ele ficar em banho-maria, a lei dá ao Flamengo de suspender os salários dele e renovar o contrato por um período de inatividade. Então, se ele cumprir a suspensão até abril, ele pode ter o contrato automaticamente renovado até janeiro de 2026. Falar da renovação do Gabriel hoje é loucura, não tem sentido"

'O que seria o Gabigol sem o Flamengo?': "Não é uma questão do que o Landim acha, mas do que ele tem que fazer, o dinheiro não é dele, é do clube, simples assim. Não tem cabimento hoje renovar o contrato do cara nessas condições. É importante também pensar no outro lado, a importância do Gabriel para o Flamengo e a importância do Flamengo para o Gabriel. O que seria o Gabigol sem o Flamengo? O que ele era antes do Flamengo? Um jogador que bateu na Europa e não ficou, uma grande promessa do Santos antes disso, jogou em dois times europeus sem destaque, mal jogou, e no Flamengo ele se transformou. Então, como vai ser o Gabriel fora do Flamengo, ainda mais o Gabriel desse último ano? Não foi uma fase ruim, foi uma temporada muito ruim, inclusive com algumas declarações muito infelizes que ele protagonizou. Nesse aspecto, o Landim está certo".

