Fernando lamenta eliminação do Internacional no Gaúcho e analisa estreia do na Sul-Americana

O Internacional se despediu de forma dolorosa do Campeonato Gaúcho, ao ser eliminado na semifinal pelo Juventude, nos pênaltis, no Beira-Rio. O volante Fernando comentou sobre a eliminação do Colorado.

"Estamos machucados com o que aconteceu, a gente queria ganhar essa competição. Infelizmente, não conseguimos, mas agora é focar na frente, pensar nas próximas competições, e a única forma de resgatar o torcedor é ganhar jogo após jogo. É trabalhar e ganhar jogos, pensar sempre no próximo e aí sim a nossa confiança e a do torcedor vão voltar", disse Fernando ao Canal do Inter.

O Internacional desembarcou nesta segunda-feira em Córdoba, na Argentina, onde vai enfrentar o Belgrano, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Fernando destacou a dificuldade da estreia na competição.

Fala, Fernando! ??? Em entrevista entrevista exclusiva para o Canal do Inter, o dono da camisa 5? colorada analisou a visita do Clube do Povo ao Belgrano-ARG e projetou sua estreia na CONMEBOL Sul-Americana. ??? ? Assista: https://t.co/R70TRt7RjM pic.twitter.com/X6LPjLH34Y ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2024

"Competição internacional é sempre difiícil. Contra uma equipe que vai jogar na sua casa, vai querer impor seu jogo. A gente sabe da dificuldade, mas estamos confiantes e vamos colocar tudo que fizemos na semana para fazer um grande jogo", comentou.

Fernando também analisou a alta quantidade de jogos do Internacional na temporada, que, além da Sul-Americana, também disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

"Acho que temos que pensar jogo a jogo, tentar ganhar sempre o próximo jogo. A gente sabe que serão muitas competições, então vamos precisar de todos os jogadores. Um vai jogar uma competição, um jogo, e outro vai disputar outra partida. Todos têm que estar preparados e sempre pensar no próximo jogo. O próximo é contra o Belgrano, então temos que ganhar e dar continuidade nas outras competições também", declarou.

A estreia do Internacional na Sul-Americana acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília). O Colorado está no Grupo C, que também conta com Deportivo Real Tomayapo-BOL e Delfín-EQU.