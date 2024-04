Fagner pode alcançar marca importante pelo Corinthians na estreia da Sul-Americana; confira

O lateral direito Fagner pode alcançar uma marca importante pelo Corinthians na estreia da Copa Sul-Americana. Caso entre em campo diante do Racing-URU, nesta quarta-feira, o atleta de 34 anos vai chegar à marca de 550 jogos com a camisa do Timão.

O camisa 23, que foi revelado nas categorias de base do clube, é o segundo jogador que mais atuou pela equipe no século XXI, ficando atrás apenas de Cássio, que defendeu o Corinthians em 706 oportunidades.

"É uma vida, né? É muito tempo de clube, muita história, vivência, aprendizado. Motivo de muito orgulho vivenciar esse momento. Sei que no momento de hoje é muito difícil um jogador de linha alcançar essa marca, então fico muito feliz de poder fazer isso em um clube como o Corinthians e espero conseguir outras depois", comentou Fagner à Corinthians TV.

O lateral é titular absoluto do Timão, com três assistências em 13 jogos (todos como titular) na temporada. A equipe comandada por António Oliveira vem desde o último dia 14 treinando no CT Dr. Joaquim Grava, já que foi eliminada na fase de grupos do Campeonato Paulista.

"Acho que a ansiedade é mais para colocar em prática o que a gente vem treinando nesses dias, o que a gente vem fazendo com o António. Ansiedade para estrear bem na competição, que é importante para nós", complementou o lateral.

Fagner, que tem contrato com o Corinthians apenas até o final do ano, é o 9º jogador que mais vestiu a camisa do clube na história, atrás de Wladimir (806J), Cássio (706J), Luizinho (608J), Ronaldo Giovanelli (602J), Zé Maria (598J), Biro-Biro (589J), Cláudio (551J) e Vaguinho (551J).

O jogo entre Corinthians e Racing-URU será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu. O Timão está no grupo F da Sul-Americana, que também conta com as presenças de Argentinos Juniors e Nacional-PAR.