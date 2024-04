Ex-NFL é encontrado morto aos 35 anos na casa da avó nos Estados Unidos

Vontae Davis, cornerback que atuou NFL entre 2009 e 2018, foi encontrado morto na casa da avó, hoje (1), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O corpo de Davis foi encontrado em uma propriedade em Southwest Ranches Florida, nas proximidades de Miami. O ex-jogador tinha 35 anos.

A polícia ainda não sabe o que causou a morte. Segundo o site "TMZ", a possibilidade de um crime já foi descartada pelas autoridades.

Ex-times de Davis, Indianapolis Colts e Miami Dolphins lamentaram a morte do cornerback.

Estamos desolados com o falecimento súbito do ex-cornerback Vontae Davis e estendemos as nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos durante este momento difícil. Miami Dolphins, nas redes sociais

Estamos devastados com a notícia da morte de Vontae Davis. Ele foi um jogador de destaque durante os seis anos com a camisa do Colts, mas ele era ainda melhor como companheiro e carregava um sorriso e uma energia positiva todos os dias. Ele fará muita falta e enviamos as nossas condolências e orações para sua família e entes queridos. Indianapolis Colts, nas redes sociais

Carreira de Vontae Davis

Davis começou sua jornada no futebol americano na Universidade de Illinois. Ele foi um dos destaques defensivos do futebol americano universitário durante o período.

Davis foi selecionado pelo Miami Dolphins na 1ª rodada do Draft de 2009 da NFL. Ele foi a 25ª escolha geral daquela edição.

O jogador permaneceu nos Dolphins até 2011. A partir de 2012 ele começou a jogar pelo Indianapolista Colts, onde ficou até 2017.

O cornerback foi contratado pelo Buffalo Bills em 2018. Ele, no entanto, disputou apenas dois jogos e decidiu se aposentar durante a segunda partida da temporada, no intervalo do duelo.

Davis foi selecionado para o ProBowl, jogo entre os principais jogadores da temporada da NFL, duas vezes ao longo da carreira: 2014 e 2015.