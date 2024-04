Ex-Corinthians, Róger Guedes é o artilheiro do campeonato do Qatar em 2024

Róger Guedes marcou os dois gols da vitória de 2 a 0 do Al-Rayyan sobre o Al Duhail, neste domingo (31), pela 19ª rodada do Campeonato Qatari. Com isso, o atacante se tornou o artilheiro da competição em 2024.

Em apenas seis jogos no ano, Róger Guedes já anotou nove tentos no torneio nacional. Além disso, de acordo com o Sofascore, o brasileiro precisa de apenas 60 minutos para balançar as redes, finalizou 22 vezes (12 no alvo), converteu 100% de grandes chances (5/5), deu sete passes decisivos e ainda sofreu 13 faltas.

Restando apenas quatro rodadas para o fim da Stars League, o Al-Rayyan está na quarta posição, com 35 pontos, dois atrás do terceiro colocado.

O clube volta a campo no próximo domingo, às 15h30 (de Brasília), diante do Mu'aidar.

Róger Guedes defendeu o Corinthians entre 2021 e 2023. Nesse período, anotou 43 gols em 126 partidas e caiu nas graças da torcida. Ajudou o clube paulista na campanha do vice campeonato da Copa do Brasil em 2022 e se tornou o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 31 tentos guardados.