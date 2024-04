Everton Cebolinha se diz "ansioso" para estreia do Flamengo na Libertadores e projeta jogo "muito físico" na altitude

Na noite desta terça-feira, o Flamengo iniciará sua caminhada na Copa Libertadores 2024. Pela primeira rodada do Grupo E, o Rubro-Negro carioca terá pela frente o Millonarios-COL, a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá.

O atacante Everton Cebolinha, que vem sendo um dos destaques da equipe neste início de temporada, projetou a estreia do Flamengo diante do rival colombiano e afirmou que o clube vai em busca do tetracampeonato.

"A gente fica ansioso, obviamente, estreia na Libertadores. Competição muito cobiçada e, nos últimos anos, se tornou mais ainda. Almejamos muito conquistar esse torneio nesse ano. Sabemos que é uma partida muito difícil, a equipe deles é muito qualificada, se impõe muito na força física. Será um jogo muito físico, mas estamos bem preparados", declarou o atleta em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

É amanhã, Nação! O MENGÃO estreia na Conmebol Libertadores, às 19h (horário de Brasília), contra o Millonarios (COL), fora de casa! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! O pré-jogo (com imagens) começa às 16h na FlaTV+! Apresentação: Thiago Julianelli e... pic.twitter.com/9YuIPJn77p ? Flamengo (@Flamengo) April 2, 2024

Cebolinha também valorizou a preparação rubro-negra para o duelo. O Flamengo fez seu último treino em solo colombiano com o objetivo de já se adaptar à altitude de Bogotá.

"Viemos aqui e tivemos a oportunidade de treinar aqui para pegar um pouco do ritmo. Tem um pouco de altitude e isso acaba dificultando um pouco, o jogo fica um pouco mais rápido, para respirar é um pouco mais difícil. Mas temos nos acostumado nesse treino para amanhã fazer uma excelente partida", finalizou o jogador.

Além do Millonarios, o Flamengo do técnico Tite também brigará por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores com Palestino-CHI e Bolívar-BOL. O Rubro-Negro carioca quer o quarto título continental - já levantou a taça em 1981, 2019 e 2022.