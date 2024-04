Esposa publica foto de mãos dadas com Daniel Alves após marido deixar a prisão

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, publicou nesta segunda-feira uma foto de mãos dadas com o marido após ele pagar uma fiança de 1 milhão de euros (mais de R$ 5 milhões) e deixar a prisão na Espanha.

A modelo espanhola postou a imagem em suas redes sociais. Ela ainda não se manifestou publicamente sobre o caso de agressão sexual, pelo qual o marido foi condenado a quatro anos e meio de prisão.

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz publica foto de mãos dadas com o marido nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Ela chegou a indicar o término de seu relacionamento com o ex-jogador, em março do ano passado, mas reatou com Daniel Alves pouco depois. Ela dizia estar sofrendo com o processo vivido pelo brasileiro, mas não queria deixá-lo de lado em um "momento difícil". Eles se casaram em 2017.

Joana Sanz chegou a depor a favor do marido no segundo dia do julgamento. Ela disse que Dani saiu para jantar com alguns amigos e voltou para casa já de madrugada, embriagado.

O ex-atleta de 40 anos estava preso em Barcelona desde janeiro de 2023. Ele foi condenado por agredir sexualmente uma jovem no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate local, chamada Sutton.

Condenado a quatro anos e meio de detenção, Daniel Alves responde em liberdade provisória após pagar uma fiança milionária. A defesa do ex-lateral recorreu e prepara recursos para tentar reduzir a pena sentenciada na Espanha em primeira instância.

VEJA MAIS: Pai de Neymar nega nova ajuda financeira para Daniel Alves sair da prisão