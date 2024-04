'Endrick é um finalizador, tem que jogar perto da área', critica Casagrande

O colunista Walter Casagrande criticou no Fim de Papo o posicionamento de Endrick na derrota do Palmeiras para o Santos no primeiro jogo da final do Paulistão. Segundo Casão, o atacante é um finalizador nato, e Abel Ferreira precisa posicioná-lo mais perto do gol.

'Endrick foi decisivo jogando perto da área': "Nos últimos 3 jogos do Endrick, ele foi decisivo. Fez o gol da vitória contra a Inglaterra, fez um gol importantíssimo contra a Espanha e fez o gol da classificação do Palmeiras contra o Novorizontino jogando perto da área. O arranque dele é para finalizar, aproveitar a força física que ele tem muito mais perto do gol. Ontem, ele até jogou um pouco mais dentro do que quinta-feira, mas também voltando muito para marcar, a distância depois para ele correr era muito longa".

'Endrick tem faro de gol, ele está onde a bola vai': "O Endrick é um finalizador. Ele tem o faro do gol, se posiciona bem, não é que a bola cai onde ele está, ele está onde a bola vai cair, é diferente. Um jogador que antevê a jogada, isso eu vejo no Endrick. Quanto mais próximo da área ele tiver, mais fácil para ele jogar. Ontem, ele jogou mal, não fez uma boa partida como o time inteiro do Palmeiras. Não vejo mal nenhum em jogar mal, o Endrick jogou mal, o Veiga jogou mal, todo mundo jogou mal. Ele não conseguiu fazer gol nem criar nada. Quando você tem um jogador desse, tem que criar o esquema para facilitar".

