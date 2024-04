Emprestado pelo Palmeiras, Atuesta faz golaço na MLS; veja

O meio-campista Eduard Atuesta, emprestado pelo Palmeiras ao Los Angeles FC, fez um golaço no último sábado (30) em partida da MLS contra o Colorado Rapids.

O que aconteceu

Drible seco e chute de longe. Aos sete minutos de jogo, Atuesta recebeu na ponta esquerda, deixou a marcação para trás com um corte com a perna esquerda, carregou para o meio e bateu forte de direita, cruzado, para abrir o placar da partida.

O gol de Atuesta não impediu a derrota do Los Angeles FC. Apesar ficar à frente no placar, a equipe da Califórnia levou a virada no fim e foi derrotada por 3 a 2 pelo Colorado Rapids.

Titularidade e bom momento em Los Angeles. Atuesta começou as seis primeiras partidas do LAFC. O colombiano marcou dois gols e deu uma assistência. A equipe é a nona colocada da Conferência Oeste da MLS, com sete pontos.

Atuesta chegou ao Los Angeles FC em fevereiro. Ele assinou contrato de empréstimo com o clube norte-americano até o fim do ano, com opção de compra ao fim do vínculo.