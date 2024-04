Em jogo de oito gols, Braga vence Portimonense e encosta no Porto na tabela Português

Nesta segunda-feira, no estádio Municipal de Portimão, o Braga venceu o Portimonense por 5 a 3, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Português. Bruma (2x), Banza (2x) e Roger Fernandes anotaram os gols dos visitantes, enquanto Pedro Henrique, Berto e Fukui fizeram para os donos da casa.

Quarto colocado na tabela, o Braga chegou aos 56 pontos - dois a menos que o Porto, que ocupa a terceira posição. O Portimonense, 16º colocado com 23 pontos, segue na briga contra o rebaixamento.

O Braga volta a campo neste sábado, contra o Arouca, pelo Português. O Portimonense encara o Chaves no domingo, pela mesma competição.

Dominante do início ao fim, o Braga inaugurou o marcador da partida aos três minutos do primeiro tempo. Bruma recebeu cruzamento na área e bateu de primeira para marcar o primeiro gol dos visitantes. Logo depois, aos 17 minutos, o brasileiro Pedro Henrique, de pênalti, empatou para o Portimonense.

13 minutos após o empate dos donos da casa, Roger Fernandes recolocou o Braga na frente ao sair cara a cara com o goleiro e bater no alto.

No início do segundo tempo, aos três minutos, Simon Banza, de cabeça, ampliou o placar para os visitantes. O mesmo jogador, em cobrança de pênalti aos 16 minutos, anotou o quarto gol do Braga na partida.

Tranquilo no jogo, o time visitante ampliou o placar aos 24 minutos, com Bruma. O atacante recebeu passe na grande área e bateu na saída do goleiro.

Um minuto depois, Berto anotou o segundo gol do Portimonense no duelo, após tocar com tranquilidade por cima do goleiro do Braga. Os donos da casa aproveitaram que os visitantes diminuíram o ritmo e, aos 41 minutos, Fukui acertou chutaço de fora da área para marcar o último tento do jogo.