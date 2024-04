Derrota para o Santos encerra maior sequência invicta do Palmeiras na Era Abel

A derrota do Palmeiras por 1 a 0 diante do Santos colocou fim a maior sequência de invencibilidade do clube na Era Abel Ferreira. Em jogo de ida da final do Paulista, o Verdão saiu em desvantagem, com gol de Otero, na Vila Belmiro.

O resultado também tirou a invencibilidade do Palmeiras na temporada e no Estadual. Na competição, o Palmeiras vinha de dez vitórias e quatro empates. Somando o ano de 2023 e o de 2024, a equipe estava há 20 jogos sem ser derrotada, sendo 13 vitórias e sete empates. A última derrota da equipe havia sido a por 3 a 0 contra o Flamengo, em novembro do ano passado.

Com isso, tinha a melhor sequência invicta do técnico Abel Ferreira no comando da equipe. A anterior foi registrada entre abril e junho de 2022. Na oportunidade, o Verdão ficou 19 jogos sem perder, conquistando 15 vitórias e quatro empates.

O Palmeiras, então, volta a sofrer sua primeira derrota no Paulista em um jogo de ida da final da competição. O cenário se repetiu em 2022 e 2023, quando o Verdão chegou à primeira final sem nenhuma derrota na fase de grupos. Nessas ocasiões, contudo, o clube conseguiu reverter o resultado e sair com a taça. Na primeira, venceu o São Paulo por 5 a 4 no agregado e depois o Água Santa por 5 a 2 somando os placares.

Sendo assim, o Alviverde aposta nesse retrospecto para, mais uma vez, buscar o resultado diante da torcida e dessa vez conquistar o tricampeonato consecutivo. O Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, no próximo domingo (7), às 18h (de Brasília).

