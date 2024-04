Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mês de março na Liga Saudita

Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de março na Liga Saudita. O craque ajudou o Al-Nassr a conquistar duas vitórias em três jogos nesse período.

Cristiano Ronaldo marcou o gol da vitória sobre o Al-Ahli, no dia 15, e anotou um hat-trick na goleada por 5 a 1 sobre o Al Tai, no último sábado. Na outra partida do mês, o Al-Nassr foi derrotado pelo Al-Raed por 3 a 1, no dia 7.

O português venceu a concorrência de Toko Ekambi, do Al-Ettifaq, e de Hamdallah, do Al-Ittihad.

Ronaldo é o artilheiro da Liga Saudita, com 26 gols em 23 jogos. Seu clube ocupa a vice-liderança, com 59 pontos, 12 a menos que o líder Al-Hilal. O Al-Nassr volta a campo nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília) quando visita o Abha, pela 26ª rodada do campeonato nacional.

Dois conhecidos do futebol brasileiro também venceram prêmios por seus desempenhos em março na Arábia Saudita.

Jorge Jesus, ex-Flamengo e hoje no Al-Hilal, foi considerado o melhor treinador do mês. Além de liderar o campeonato de maneiro invicta, seu time conquistou a maior sequência de vitórias seguidas na história do futebol masculino.

Já o goleiro Mailson, revelado pelo Sport, venceu o prêmio de melhor arqueiro do campeonato no mês de março defendendo o Al-Taawoun.