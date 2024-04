Corinthians volta a jogar amanhã e finalmente deve ter 'a cara do técnico'

O Corinthians encerra hoje um período de 18 dias de treinamentos, maior do que a pré-temporada. O trabalho da comissão técnica teve como objetivo aumentar a confiança e "dar a cara" do treinador ao time.

Trabalho + sequência = confiança

O elenco corintiano realiza nesta manhã o último treino antes do retorno oficial aos gramados. Os jogadores trabalharam inclusive no domingo de Páscoa, realizando os ajustes finais para retomada da temporada.

À tarde, a delegação alvinegra viaja ao Uruguai para o jogo de amanhã, contra o Racing. O clube do Parque São Jorge vai estrear o Grupo F da Sul-Americana, e a bola rola às 21h30 (de Brasília).

António Oliveira teve mais de duas semanas livres para preparar a equipe. A comissão técnica pôde implementar seu estilo de jogo sem pressa e recuperar o "tempo perdido", já que assumiram na metade do Paulistão, com jogos a cada três ou quatro dias.

Até a preparação física foi mudada para que os jogadores se enquadrem na ideia da comissão. O auxiliar técnico Bernardo Franco contou que o trabalho visava 'elevar os níveis de força física do elenco'.

Existe uma estrutura que trago comigo, trabalhada dentro de padrões comportamentais com e sem bola. O que essa equipe faz é competir, correr e trabalhar mais que o adversário. Prazer e orgulho enorme poder trabalhar no CT e ver essa vontade com que querem evoluir, mesmo aqueles que têm uma história tão grande. É um longo caminho que ainda temos que traçar. António Oliveira, na coletiva do último jogo oficial.

António Oliveira, técnico do Corinthians, durante treino no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O treinador português se empenhou em aumentar o entrosamento e a confiança dos atletas. Foi realizado inclusive uma espécie de "imersão", com direito a concentração no CT, para dar mais liga ao elenco — dentro e fora dos gramados.

Parte disso está em dar sequência ao time em campo, que se tornou a principal novidade desse período. António valoriza a repetição e, após dar oportunidades e fazer testes, definiu as bases que vem mantendo no time titular.

Evidente que ausência de competição tira algumas coisas, mas podemos ganhar outras e aproveitar da melhor maneira esses dias. Nos conhecer melhor, criar compromisso comum entre todos, estou a adorar conviver com eles. António Oliveira, após o amistoso contra o Londrina

O que o técnico já fez no time

António Oliveira, técnico do Corinthians, em treino no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

António Oliveira mexeu na defesa e no ataque até encontrar o esquema ideal. Ele recuperou Hugo na lateral esquerda após testar Caetano, firmou Gustavo Henrique na zaga como dupla de Félix Torres (além de ter testado Cacá e montou o sistema defensivo com Pedro Raul e Yuri Alberto juntos — com o reforço centralizado, o camisa 9 foi alocado para a ponta direita.

Ele também promoveu a entrada de Breno Bidon na vaga do lesionado Maycon. Destaque da Copinha, o jogador de 19 anos encaixou no meio de campo com Raniele e Rodrigo Garro e vem aproveitando as chances no onze inicial.

O Corinthians ainda ganhou o "reforço" de Romero como centroavante e a volta de Paulinho. O treinador pediu para o atacante paraguaio mudar sua função na frente, que comprou a ideia e já foi decisivo no amistoso contra o Londrina, marcando dois gols. O experiente volante, por sua vez, está recuperado da lesão no joelho e é opção no banco.

O Corinthians chega para a partida com algumas incertezas no DM, que fazem o time titular ter ainda mais sequência. O meia-atacante Igor Coronado é dúvida após ter contraído dengue, enquanto Maycon e Diego Palacios seguem se recuperando. Já Gabriel Moscardo e Ruan Oliveira ainda estão longe de retornarem.