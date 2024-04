Corinthians finaliza preparação para estreia na Sul-Americana contra Racing-URU; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para a estreia na Sul-Americana de 2024. Nesta segunda-feira, o elenco alvinegro realizou o último treino antes de enfrentar o Racing-URU, fora de casa.

Após uma ativação física na academia, os atletas aqueceram no gramado do CT Joaquim Grava e tiveram um treinamento tático sob as orientações do técnico António Oliveira. Depois, houve ainda repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Para este jogo, o comandante não deve contar com Igor Coronado. O meia foi diagnosticado com dengue na última sexta-feira. O volante Maycon, com lesão na coxa direita, e o lateral esquerdo Palacios, se recuperando de contusão no joelho, também estão fora. Já Fausto Vera é dúvida.

A tendência, portanto, é que o Timão vá a campo: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto.

O embate com o Racing-URU está marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevideú, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians não disputa um jogo oficial desde o dia 14 de março, quando venceu o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o clube venceu o Londrina por 3 a 0 em amistoso.