Contra Racing-URU, António Oliveira busca manter início positivo no Corinthians

O início de António Oliveira no Corinthians vem agradando o torcedor corintiano. O treinador comandou a equipe em nove partidas - contando o amistoso contra o Londrina - com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O português planeja manter o começo positivo na estreia do Timão na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (2), contra o Racing-URU, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília).

Desde que António Oliveira chegou ao clube, o Alvinegro começou a apresentar um bom futebol. Nos últimos nove jogos, o Corinthians marcou 20 gols e sofreu apenas seis, o que evidencia o equilíbrio da equipe nos setores do campo.

António Oliveira foi contratado após a saída de Mano Menezes, demitido depois de um péssimo início de temporada da equipe alvinegra.

Treino, foco e um pouquinho de chocolate! ? Neste domingo de Páscoa, o Timão realizou mais uma atividade de olho na estreia na CONMEBOL Sudamericana! ? Veja o vídeo completo no Universo SCCP ?? https://t.co/6NoL15EtFz ? Bruno Granja e Raphael Martinez ?? Ivan Andrade... pic.twitter.com/Z9KtQ3jxX6 ? Corinthians (@Corinthians) March 31, 2024

Além da permanência no Estadual, o Corinthians também avançou na Copa do Brasil. O Alvinegro bateu o Cianorte por 3 a 0 na primeira fase, e derrotou o São Bernardo por 2 a 0 na etapa seguinte.

O Corinthians de António Oliveira chega confiante para o duelo contra o Racing-URU, após a vencer o Londrina por 3 a 0, em amistoso que ocorreu na última quarta-feira (27), em Cascavel-PR.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.