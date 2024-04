Com Rômulo, Palmeiras divulga lista de inscritos na Libertadores; confira

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. Ao todo, 48 jogadores estão presentes na lista, incluindo o meio-campista Rômulo, que poderá fazer sua estreia pelo time na competição.

A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, nesta quarta-feira, no Estádio Nuevo Gasómetro, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Além dos 32 atletas que fazem parte do elenco atual, foram listados 16 atletas da equipe sub-20. Os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e o zagueiro Michel (transição física) também foram inscritos. O trio atualmente está fora de combate, mas em breve poderá reforçar a equipe.

O clube poderá promover até cinco trocas antes do início das oitavas de final, outras três antes das quartas e outras três antes das semifinais. A fase de grupos será disputada entre os dias 2 de abril e 30 de maio.

Goleiros

1. Mateus



14. Marcelo Lomba



21. Weverton



24. Aranha



51. Kaique

Zagueiros

13. Luan



15. Gustavo Gómez



26. Murilo



33. Michel



34. Naves



43. Diogo



44. Vitor Reis



54. Benedetti

Laterais

2. Marcos Rocha



12. Mayke



16. Caio Paulista



22. Piquerez



32. Garcia



36. Arthur



49. Edney



52. Gilberto

Meio-campistas

5. Aníbal Moreno



8. Zé Rafael



20. Rômulo



23. Raphael Veiga



25. Gabriel Menino



27. Richard Ríos



31. Luis Guilherme



35. Fabinho



38. Patrick



40. Jhon Jhon



45. Coutinho

Atacantes

7. Dudu



9. Endrick



10. Rony



11. Bruno Rodrigues



17. Lázaro



19. Breno Lopes



37. Riquelme Fillipi



39. Daniel



41. Estêvão



42. Flaco López



46. Thalys



47. Kidani



50. Allan



57. Luighi



59. Wendell