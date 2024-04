Com novo reforço, Atlético-MG divulga lista de inscritos para a disputa da Libertadores

O Atlético-MG divulgou nesta segunda-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores. O Galo estreia na competição nesta quinta-feira, contra o Caracas-VEN, na Venezuela, às 19h (de Brasília).

O técnico Gabriel Milito inscreveu 50 atletas na Libertadores, entre eles o meia-atacante Robert, recém-contratado pelo Atlético-MG, que vai vestir a camisa 33. O jovem, entretanto, só irá aparecer no BID da CBF a partir desta segunda-feira e, com isso, o Galo realizou sua inscrição de maneira provisória.

Em relação às numerações das camisas dos atletas, Hulk permanece com a 7, Paulinho com a 10 e Gustavo Scarpa com a número seis. A camisa de número 9 ficou com o jovem Athyrson, de apenas 20 anos de idade.

O Atlético-MG está no Grupo G da competição. Além do Caracas-VEN, o Galo também enfrenta Peñarol-URU e Rosario Central-ARG na primeira fase do torneio.

Confira os inscritos do Atlético-MG na Libertadores

Goleiros: Gabriel Delfim (1), Pedro Cobra (12), Everson (22), Robert (24), Matheus Mendes (31) e Gabriel Átila (32);

Zagueiros: Bruno Fuchs (3), Maurício Lemos (4), Igor Rabello (16), Jemerson (34), Renan (35) e Rômulo (47);

Laterais: Maykon (2), Guilherme Arana (13), Mariano (25), Saravia (26), Júlio César (46) e Vitor Gabriel (50);

Volantes: Otávio (5), Kauan Guilherme (18), Paulo Gustavo (20), Rodrigo Battaglia (21), Alan Franco (23), Paulo Vitor (27), David Kauã (36), Zé Phelipe (37) e Caio Ribas (48);

Meias: Gustavo Scarpa (6), Edenilson (8), Zaracho (15), Igor Gomes (17), Robert Santos (33), Pedrinho (38), Vitinho (40), João Rafael (43), Rubens (44) e Patrick (49);

Atacantes: Hulk (7), Athyrson (9), Paulinho (10), Eduardo Vargas (11), Alan Kardec (14), Louback (19), Iseppe (28), Leandro Rodríguez (29), Brahian Palacios (30), Caio Maia (39), Isaac (41), Cadu (42) e Alisson (45).