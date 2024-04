Com Fausto, Corinthians desembarca em Montevidéu para estreia na Sul-Americana

O Corinthians desembarcou em Montevidéu na noite desta segunda-feira para a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Racing-URU. A grande novidade entre os relacionados é o volante Fausto Vera, que se recuperou de dores no pé e volta a ficar à disposição do técnico António Oliveira depois de quase um mês.

Para o duelo, o Timão terá alguns desfalques, como o volante Maycon (lesão na coxa direita), o lateral esquerdo Diego Palacios (transição após artroscopia no joelho) e o meia Igor Coronado (dengue).

Por outro lado, a equipe terá o retorno do zagueiro Félix Torres, que defendeu a seleção do Equador pela última data Fifa. O beque não disputou o amistoso contra o Londrina na última quarta-feira, no qual o Alvinegro venceu por 3 a 0.

O elenco corintiano fez o último treino antes da partida no período da manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, e durante a tarde embarcou para Montevidéu.

Corinthians e Racing se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. As equipes estão no grupo F da Sul-Americana, acompanhados por Nacional-PAR e Argentinos Juniors.