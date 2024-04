Com dores no tornozelo, Cano deve desfalcar Fluminense na estreia da Libertadores

O Fluminense encerrou a preparação em solo brasileiro para a estreia na Copa Libertadores, contra o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). O técnico Fernando Diniz não deverá contar com o atacante Germán Cano.

Cano vem sofrendo com dores no tornozelo que o tiraram da segunda partida contra o Flamengo na semifinal do Estadual. O argentino será preservado visando a segunda rodada da Libertadores, contra o Colo-Colo, no Maracanã, na próxima semana.

A estreia na @libertadoresbr neste ano é mais uma vez em Lima, capital peruana e palco do nosso primeiro jogo na conquista da América! Na ocasião, 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, gols de Germán Cano (2) e Vitor Mendes, além da reestreia do ídolo Marcelo com nossa Armadura. pic.twitter.com/1BDfaH4t28 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2024

Além de Cano, o Fluminense não terá Ganso, Keno, Marlon, John Kennedy e Diogo Barbosa nesta partida.

O elenco treinou no CT Carlos Castilho e vai viajar ainda nesta segunda-feira para Lima, onde encara o Alianza-PER. Além do time peruano, o Fluminense, cabeça de chave do Grupo A, também vai enfrentar Cerro Porteño-PAR e Colo-Colo-CHI na primeira fase da competição.