Com dois desfalques, Athletico-PR chega ao Paraguai para estreia na Sul-Americana; confira relacionados

Nesta segunda-feira, o elenco do Athletico-PR desembarcou no Paraguai para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana 2024. Pelo Grupo E, o Furacão terá pela frente o Sportivo Ameliano nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Ainda no Brasil, a equipe principal do Athletico-PR realizou uma sessão de treino, no CAT Caju, de olho no duelo. Ao fim dos trabalhos, foram definidos os 24 jogadores relacionados. Os atletas almoçaram no centro de treinamentos e seguiram para o aeroporto Afonso Pena. Assim que desembarcaram na capital paraguaia, rumaram para o hotel.

Para o duelo contra o rival do Paraguai, o Furacão terá dois desfalques importantes. O volante Erick e o atacante Pablo não se apresentaram 100% fisicamente nesta segunda-feira e permaneceram em recuperação no Brasil.

?? Vai começar a busca pelo tri!

VAMOS, FURACÃO! Sportivo Ameliano ? Athletico@SudamericanaBR: 1ª rodada ?? 02/04 (ter)

? 21h30 (horário de Brasília)

?? Ueno Nueva Olla

?? Assunção, Paraguai ? ESPN e Star+

Apesar disso, o técnico Cuca ganhou alguns reforços para a competição. Como a Libertadores não possui limite de estrangeiros, os noves jogadores de outras nacionalidades do elenco (Esquivel, Léo Godoy, Gamarra, Zapelli, Canobbio, Di Yorio, Benítez, Mastriani e Cuello) integram a lista.

Após o confronto no Paraguai, a delegação do Furacão seguirá no país, onde passará a noite. O elenco retorna a Curitiba (PR) na manhã desta quarta-feira, em voo fretado. A reapresentação de todo o grupo de atletas aos treinos ocorre na quinta-feira, no CAT Caju.

Além do Sportivo Ameliano, o Athletico-PR também terá que brigar por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana com Danubio-URU e Deportivo Rayo Zuliano-VEN. O Furacão vai em busca do tricampeonato do torneio, sendo que já levantou a taça em 2018 e em 2021.

Confira a lista de relacionados do Athletico-PR para a estreia na Sula:

Goleiros: Bento, Léo Linck e Mycael;

Bento, Léo Linck e Mycael; Zagueiros: Kaique Rocha, Mateo Gamarra, Pedro Henrique e Thiago Heleno;

Kaique Rocha, Mateo Gamarra, Pedro Henrique e Thiago Heleno; Laterais: Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson;

Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson; Meio-campistas: Alex Santana, Christian, Felipinho, Fernandinho, Hugo Moura, Jader e Zapelli;

Alex Santana, Christian, Felipinho, Fernandinho, Hugo Moura, Jader e Zapelli; Atacantes: Canobbio, Cuello, Di Yorio, Julimar, Mastriani e Romeo Benítez.