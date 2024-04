Com desfalques, Internacional divulga relacionados para estreia na Sul-Americana

O Internacional divulgou nesta segunda-feira a lista dos 23 jogadores relacionados para a estreia na Copa Sul-Americana. O Colorado encara o Belgrano nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

O técnico Eduardo Coudet não conta com a dupla de ataque Enner Valencia e Lucas Alario para o duelo. Além disso, o meia Hyoran, que vinha sendo relacionado, também desfalca o Inter para a estreia.

O lateral Alexandro Bernabei, os meias Fernando e Thiago Maia, e o atacante Rafael Borré, que não podiam atuar no Campeonato Gaúcho, foram relacionados para o confronto.

? Nossos atletas relacionados para o primeiro duelo da @Sudamericana. #VamoInter pic.twitter.com/rz4MU0bpYq ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2024

O Internacional busca juntar os cacos após a dura eliminação no Gaúcho para o Juventude. A equipe colorada foi superada pelo adversário nos pênaltis e se despediu do torneio em pleno Beira-Rio.

Depois da eliminação no Estadual, o Inter treinou durante quase toda a última semana com foco na partida contra o Belgrano. Além do time argentino, o Colorado também encara Deportivo Real Tomayapo-BOL e Delfín-EQU na primeira fase. A equipe está no Grupo C e busca conquistar o torneio pela segunda vez em sua história.

Confira os jogadores relacionados pelo Internacional para a estreia na Sul-Americana

Goleiros: Anthoni e Sergio Rochet;

Defensores: Alexandro Bernabei, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Hugo Mallo, Igor Gomes, Renê, Robert Renan e Vitão;

Meias: Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Gustavo Prado, Mauricio, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia;

Atacantes: Lucca, Rafael Borré, Wanderson e Wesley.