Cássio monta 'jogador ideal' de quem atuou com ele no Corinthians; veja

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Cássio descreveu à ESPN o "jogador ideal" com base em quem trabalhou com ele no Corinthians.

O que aconteceu

O ídolo alvinegro escolheu características de atletas do elenco atual. Ele citou Gustavo Mosquito pela velocidade, Wesley pelo drible, e Fagner pelo pé direito.

Ele também mencionou jogadores que estiveram com ele 2023, como Gil e Giuliano — ambos agora no Santos. O aposentado Fábio Santos foi outro que entrou na lista.

O goleiro ainda incluiu ex-jogadores na "montagem". Guerrero, por sua finalização, Jadson, pelo passe, e Douglas, pela bola parada, foram lembrados por Cássio.

Jogador 'ideal' com quem Cássio jogou no Corinthians