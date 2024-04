Carille quer Santos atento no jogo de volta da decisão e não pensa em mudanças táticas: "Arriscado"

Você certamente já ouviu aquele ditado: "time que está ganhando, não se mexe". É assim mesmo que pensa o técnico Fábio Carille após o Santos vencer o Palmeiras no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no último domingo, e sair em vantagem na decisão.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador deixou claro que não pretende fazer mudanças táticas na equipe de olho no duelo no Allianz Parque.

"Muito difícil. Chegamos aqui assim, fazer algo diferente paro último jogo, acho muito arriscado. Devemos melhorar a parte ofensiva e defensiva em cima do nosso adversário, mas sem mudar nosso esquema. É arriscado, os jogadores podem ficar incomodados, pode não ser legal", disse Carille.

O treinador contará com o retorno de Hayner, que cumpriu suspensão, e também deve ter Aderlan à disposição para ser titular. Em contrapartida, o atacante Furch, com um desconforto no adutor, é dúvida.

Em vantagem, ainda que pequena, Carille quer um Santos atento no jogo de volta da decisão. Ele festejou a vitória do time, mas pediu respeito e humildade ao Palmeiras, que reverteu o resultado das finais do últimos dois anos.

"Ter bastante atenção, como tivemos hoje, e segurar muito bem nos primeiro minutos. É jogar com a tranquilidade e tentar incomodar para não deixar entrarem na área. É um time que, sabemos como eles atacam e o que nós podemos explorar no sistema defensivo deles", avaliou.

A segunda partida da decisão entre Santos e Palmeiras está agendada para domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe pode até empatar para garantir o título estadual.