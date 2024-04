Capitão do Time Brasil BRB aprova quadra do Ginásio do Ibirapuera

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que será palco do confronto entre o Time Brasil BRB e a Alemanha pela Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de tênis feminino, recebeu a visita de Luiz Peniza, capitão da equipe brasileira, neste final de semana.

Peniza, que convocou para o confronto as cinco melhores jogadoras do país, lideradas por Beatriz Haddad Maia, gostou do que está sendo feito no ginásio pela NSports, organizadora do evento.

"Tive a oportunidade de ver a quadra pronta, fiquei bastante satisfeito com a primeira impressão que tive. Temos dez dias para trabalhar em cima dela e, com certeza, no início dos treinamentos no dia 8, a quadra vai estar impecável e com a maior qualidade possível para a preparação para o confronto. Muito legal a estrutura e a quadra está muito bonita", afirmou.

Brazil's team to take on Germany in the 2024 #BJKCup Qualifiers ?? 12-13 April, Sao Paulo, Brazil ? pic.twitter.com/BiG80nBwH2 ? Billie Jean King Cup (@BJKCup) March 18, 2024

A disputa entre Brasil e Alemanha, que vale vaga para as finais da competição, será realizada em dois jogos simples na próxima sexta-feira, dia 12, a partir das 18h30 (de Brasília), e outras duas partidas simples no dia seguinte, sábado (13), a partir das 15 horas. Em caso de empate, a decisão será feita com uma partida de duplas.

Cerca de oito mil ingressos já foram vendidos para o evento que contará com transmissão da NSports na televisão e no Youtube.