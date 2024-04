Atacante do Nova Iguaçu não contou nem à mãe sobre o acerto com o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Reforço do Flamengo para depois do Carioca, o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, não contou nem mesmo à família sobre o acerto. Ele soube que as conversas tinham sido concretizadas horas antes de entrar em campo para o primeiro jogo da final do Carioca.

Ainda não falei com a minha mãe e nem com a minha esposa. Fiquei muito focado no jogo. Agora, todo mundo está sabendo, até elas Carlinhos

O Nova Iguaçu perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na partida de ida da final. O segundo jogo será no domingo (7). Destaque do Estadual, Carlinhos foi titular e estava um gol atrás de Pedro na briga pela artilharia do torneio — o jogador do Fla balançou a rede duas vezes. Ele comemorou o próximo passo na carreira.

"Fiquei sabendo antes do jogo. Eu não estava sabendo de coisa alguma, sendo muito sincero. Meu empresário chegou e falou que tinha aceitado. Fiquei muito feliz. Todo mundo quer jogar no Flamengo, e eu não sou diferente. Graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol", afirmou Carlinhos.

Carlinhos cuidou da mãe

Carlinhos parou a carreira por um ano para cuidar da mãe. Em 2021, quando ele estava no Audax, recebeu a notícia de que ela tinha um tumor no cérebro.

"Eu tinha recém chegado no Audax. Estava na concentração, em pré-temporada e precisei ir para casa, porque meu pai ligou falando que minha mãe estava tendo desmaios. (...) Levei ao médico. Voltei e acertei com o Audax. Aí meu pai liga e fala que ela estava com um tumor do tamanho de um limão no crânio. Desabei", disse, em entrevista ao jornal "O Globo".

Ele acompanhou de perto a recuperação e, com a saúde normalizada, retornou aos gramados. Após três anos do procedimento cirúrgico, ela apresentou melhoras, mas tem problemas na visão.

Era do Corinthians quando Tite estava lá

O reforço já trabalhou com Tite, apesar de o treinador dar indícios de não se recordar. Revelado pelo Corinthians, o atacante lembra que, ainda na base, completava treinos no profissional nos tempos que o Timão era comandado pelo hoje técnico do Flamengo.

"Fazíamos bastante treinos com ele no Corinthians. Eu era muito novo, mas subia para treinar direto com o elenco profissional. Isso me amadureceu bastante. Agora, vou poder trabalhar com ele, vai ser um prazer", conta.

Na entrevista coletiva, Tite apontou que passou a acompanhar o atacante mais de perto já no Rubro-Negro. "O que posso falar é que no Corinthians eu não acompanhei ele".

Flamengo de olho no mercado

Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Rubro-Negro, apontou que o negócio com Carlinhos foi fechado momentos antes da decisão devido ao interesse de outros clubes em Carlinhos.

"É um jogador que a gente estava monitorando. Tinha a possibilidade de fazer o politicamente correto, passar às finais e, depois, tentar contratar ele, mas aí ficava em risco a contratação. A gente era sabedor que outros clubes estavam atrás dele. Então, entre o politicamente correto e o interesse do Flamengo, fica o interesse do Flamengo, que foi a contratação imediata do jogador, mesmo antes de uma final contra a gente".

A diretoria rubro-negra já dava indícios de que poderiam chegar novos nomes depois do Carioca. A CBF permite que jogadores envolvidos nos estaduais possam se transferir para equipes das séries A ou B até 19 de abril.

As pessoas perguntavam: 'Já acabou? Já fechou?', e eu falava: 'Gente, calma'. A janela fecha no dia 7, mas existe no regulamento uma janela especial para jogadores que estavam participando de campeonatos regionais. Só para vocês ficarem atentos, entendeu? Rodolfo Landim, após a conquista da Taça Guanabara

O Flamengo tem preocupação quanto ao número de desfalques no Brasileiro durante a disputa da Copa América. O grupo pode perder nomes para a seleção brasileira, uruguaia e chilena.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.